Тагильчанин удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества»
Сергей Устьянцев, научный редактор отдела по связям с общественностью Уралвагонзавода, удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества». Церемония награждения прошла в Москве, в Доме Пашкова.
Компетентное жюри оценило монографию Сергея Устьянцева «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века». Трехтомник посвящен изучению феномена Уралвагонзавода – предприятия с уникальной индустриальной культурой, где успешно решались и решаются задачи по созданию и производству совершенно разных изделий: подвижного состава, криогенной техники и, конечно, бронированных машин. Первые три тома монографии охватывают период с начала 1930-х (история проектирования и строительства предприятия) до 1950 года. Работа над последующими томами продолжается.
Сергей Устьянцев – известный исследователь истории уральской промышленности. Помимо монографии, его перу также принадлежит ряд книг об Уралвагонзаводе и других предприятиях отрасли. В том числе в соавторстве он написал серию «Боевые машины Уралвагонзавода» из четырех книг, книги «Эра Лоренцо. Опыт успешной адаптации иностранных конструкций и технологий транспортного машиностроения», «Т-72/Т-90. Опыт создания отечественных основных боевых танков» и многие другие. Является научным консультантом Выставочного комплекса Уралвагонзавода, работает над созданием и воплощением концепции Музея Танкпрома. Кроме того, готовит к изданию следующие книги из двух новых корпоративных серий: «Из истории ЦКБ «Трансмаш» и «Библиотека Танкпрома», сообщили в пресс-центре УВЗ.
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