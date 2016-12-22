В Титановой долине построят новый завод Boeing
Вчера в Москве подписали документ о расширении стратегического сотрудничества между компанией Boeing и корпорации ВСПМО-АВИСМА.
Речь идёт о создании нового завода Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие двух компаний) в особой экономической зоне «Титановая долина».
«Открытие второй линии совместного предприятия в «Титановой долине» – это важнейшее событие и большой скачок для всей авиастроительной отрасли. Новый завод, который будет производить в два раза больше деталей – на данный момент самое современное производство», – рассказывает президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.
Напомним, первое совместное предприятие Boeing и ВСМПО-АВИСМА – Ural Boeing Manufacturing (UBM) – было открыто в 2009 году. Завод занимается механической обработкой титановых штамповок для самолетов гражданской авиации Boeing и российских авиалайнеров.
Новое предприятие будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения – Boeing 787 Dreamliner. Так, в «Титановой долине» планируется изготовление элементов конструкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси.
Предполагается, что на новом предприятии будут работать 230 человек (в т.ч. 100 новых рабочих мест откроются для высококвалифицированных сотрудников). Общий объем инвестиций в проект – около 5,6 млрд руб.
«Это огромное событие в жизни страны, региона, российской промышленности и экономики. Когда такой бренд как Boeing становится якорным резидентом «Титановой долины» – это серьезный знак для инвесторов. Уверен, что за ними в «Титановую долину» придут другие компании, которые в своем выборе будут ориентироваться на Boeing, – уверен Евгений Куйвашев, присутствовавший на подписании документа. – Открытие второго завода – большой плюс для всего Урала. В том числе и для будущих специалистов, которые сейчас обучаются в наших уральских вузах, ведь для них уже будут созданы новые рабочие места».
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