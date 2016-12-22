Проект музея танкпрома в Тагиле представили на международной конференции
В Москве завершилась X международная научно-практическая конференция «История техники и музейное дело». Выступили на ней и тагильчане – они представили проект музея танковой промышленности, который планируется открыть к 100-летию отечественного танкостроения в Нижнем Тагиле.
Организовали конференцию Политехнический музей, Институт истории естествознания и техники им. Вавилова РАН и Ассоциация содействия развитию научно-технических музеев «АМНИТ». Участвовали в ней представители российских и зарубежных организаций, музеев и научно-образовательных центров со всей России.
Музейный комплекс Уралвагонзавода представила его научный сотрудник Светлана Неймышева. Она выступала в секции «Музееведение», одной из четырёх, работавших на конференции. В своём докладе Светлана рассказала об одном из шести выставочных залов, который планируется открыть в музее танкпрома (в зале будет демонстрироваться проектирование и производство бронетехники в Советском Союзе и России, структура вооружений в СССР и России).
Этот крупный историко-исследовательский и просветительский центр, который планируется открыть к 2020 году, будет рассказывать своим посетителям об истории создания военной техники и в целом об отрасли оборонной промышленности.
Из примерно двух десятков гостей, выступавших в секции «Музееведение», представительница Нижнего Тагила единственная подняла глубоко техническую тему, и её выступление не прошло незамеченным.Светлане задавали немало вопросов – начиная с работы по созданию нового музея и заканчивая… особенностями конструкции и технологии производства бронетехники.
«Такие конференции ценны тем, что это, прежде всего, обмен опытом. Организации могут представить свои наработки, выслушать замечания, предложения коллег, наметить векторы развития. Одним словом, появляется возможность прямого взаимодействия – и это, конечно, очень важно», – рассказала о юбилейном международном мероприятии сама Светлана.
© Аргументы и Факты
так и не понял, на базе уже существующего музея УВЗ? Или ещё один?
А в методичке поэтому поводу ничего не написано?