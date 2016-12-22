Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения, причиненного местной жительнице
28 ноября в 13.40 в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение от оператора скорой помощи о том, что в селе Сулем в частном доме находится женщина с огнестрельным ранением. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.
На месте сотрудники полиции установили, что пятеро мужчин в лесном массиве примерно в пяти километрах от поселка Сулем охотились на лося. Они рассредоточились на точках в ожидании зверя. К одному из них, 58-летнему мужчине на снегоходе подъехали мужчина и женщина. Женщина находилась в санях. Охотник в ожидании лося держал на изготовке ружье. Он предупредил незнакомцев о необходимости покинуть этот район в связи с охотой. Но мужчина стал двигаться в его направлении и протянул руку. Женщина начала вставать с саней. Охотник стал отводить ружье в сторону, в этот момент ветка зацепилась за курок, и произошел выстрел, в результате которого 39-летняяя женщина получила сквозное огнестрельное ранение левого плеча.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в травматологическое отделение городской больницы для оказания помощи. По словам медиков, в результате ранения женщина получила открытый многооскольчатый перелом нижней трети плечевой кости с повреждением сосудисто – нервного пучка и повреждение 2-х ребер слева. Пострадавшая незамедлительно была прооперирована.
Участковые уполномоченные МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту в установленные законом сроки провели проверку, в ходе которой была назначена судебно медицинская экспертиза. По результатам проверки и заключению СМЭ дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК Российской Федерации (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
В отношении подозреваемого мужчины, в руках которого находилось ружье, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
Еще одна версия произошедшего:
http://www.tagilvariant.ru/news/society/nashemu_vozmushcheniyu_net_predela_/