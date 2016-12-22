В Нижнем Тагиле обучают делопроизводителей свердловского ГУФСИН

| 22.12.2016 | Новости | Комментариев нет

В Межрегиональном учебном центре ГУФСИН прошли учебно-методические сборы с руководителями делопроизводственных служб учреждений УИС Среднего Урала.

На базе Межрегионального учебного центра ГУФСИН России по Свердловской области прошли учебно-методические сборы с руководителями делопроизводственных служб учреждений уголовно-исполнительной системы Среднего Урала.

Более тридцати сотрудников УИС приняли участие в сборах, на которых рассматривались проблемные вопросы, касающиеся работы со сведениями, составляющими государственную тайну, служебными документами, работе в системе электронного документооборота УИС, а также по работе с обращениями граждан и лиц, содержащихся под стражей.

В ходе проведения планового обучения был проведен ряд теоретических и практических занятий с применением электронных средств обучения с привлечением сотрудников ГУФСИН и преподавательского состава Межрегионального учебного центра.

При проведении тестирования участники сборов показали удовлетворительные знания требований нормативных документов.

NTGS.RU

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