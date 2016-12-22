Более 6000 разовых доз синтетических наркотиков изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции Нижнего Тагила

| 22.12.2016 | Новости | Комментариев нет

Изъятие из незаконного оборота почти 3,5 килограмма синтетических наркотиков – результат тщательно спланированной операции, проведенной сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Нижнего Тагила совместно с коллегами  из областного Главного управления.

Полицейские располагали оперативной информацией, что двое жителей Нижнего Тагила осуществляли на территории города сбыт синтетических наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий граждане были задержаны на улице Краснознаменной в автомашине «Форд Мондео». За рулем находился 24-летний подозреваемый, в качестве пассажира – его 28-летний знакомый.

При осмотре салона транспортного средства полицейские обнаружили картонную коробку, из которой извлекли 3 пакета с, предположительно, запрещенным к обороту веществом. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое являлось синтетическими наркотиками двух видов общей массой 169 граммов.

При себе у  задержанных находилось порядка пятидесяти тысяч рублей, банковские карты и сотовый телефон, в котором оперативники обнаружили указание на место закладки на улице Краснознаменной. В тайнике оказалась коробка с четырьмя полиэтиленовыми свертками. Последующая экспертиза показала, что в свертках находились синтетические наркотики двух видов общей массой 264,5 грамма.

Сотрудники полиции установили, что молодые люди проживали в съемной квартире на улице Пархоменко, где организовали склад наркотических средств.  По указанному адресу находились уже приготовленные к реализации небольшие пакетики и фольгированные свертки, а также пакеты с порошкообразным, комкообразным веществом, которое еще предстояло расфасовать на дозы. Среди изъятых вещественных доказательств электронные весы, большое количество пакетиков зип-лок для раскладки криминального товара, десятки пустых коробок.

В результате проведенных исследований установлено, что в квартире задержанных хранилось три разновидности синтетических наркотических средств общей массой 3 килограмма 61 грамм.

Граждане дали признательные показания, что с апреля занимались сбытом запрещенных веществ. Они привозили крупные партии из Екатеринбурга в Нижний Тагил, где распространяли через тайники-закладки.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков установили причастность к преступной деятельности данных лиц родственника одного из задержанных: 35-летний мужчина сам закладки не делал, но принимал участие в подготовке наркотиков к сбыту. На его же банковскую карту перечислялись денежные средства от криминального бизнеса.

Полицией Нижнего Тагила возбужден ряд уголовных дел по фактам сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере. За совершение такого рода преступлений Российским законодательством предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

В настоящее время двое подозреваемых заключены под стражу, а третий, самый старший, до суда будет находиться под подпиской о невыезде.

«Предупреждение, пресечение преступлений и изъятие из незаконного оборота наркотических средств – это одно из приоритетных направлений всех подразделений полиции на сегодняшний день, — отмечает начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров. – Этому вопросу уделяется достаточно серьезное внимание, проводится целенаправленная работа по изобличению лиц, причастных к сбыту наркотических веществ. Показательный тому пример – результаты очередной операции».

Полковник Абдулкадыров уверен, что в борьбе с распространением наркотиков усилий только правоохранительных органов недостаточно. В эту борьбу должны включиться общественные организации, учебные заведения и предприятия города.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

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