Более 6000 разовых доз синтетических наркотиков изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции Нижнего Тагила
Изъятие из незаконного оборота почти 3,5 килограмма синтетических наркотиков – результат тщательно спланированной операции, проведенной сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Нижнего Тагила совместно с коллегами из областного Главного управления.
Полицейские располагали оперативной информацией, что двое жителей Нижнего Тагила осуществляли на территории города сбыт синтетических наркотических средств.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий граждане были задержаны на улице Краснознаменной в автомашине «Форд Мондео». За рулем находился 24-летний подозреваемый, в качестве пассажира – его 28-летний знакомый.
При осмотре салона транспортного средства полицейские обнаружили картонную коробку, из которой извлекли 3 пакета с, предположительно, запрещенным к обороту веществом. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое являлось синтетическими наркотиками двух видов общей массой 169 граммов.
При себе у задержанных находилось порядка пятидесяти тысяч рублей, банковские карты и сотовый телефон, в котором оперативники обнаружили указание на место закладки на улице Краснознаменной. В тайнике оказалась коробка с четырьмя полиэтиленовыми свертками. Последующая экспертиза показала, что в свертках находились синтетические наркотики двух видов общей массой 264,5 грамма.
Сотрудники полиции установили, что молодые люди проживали в съемной квартире на улице Пархоменко, где организовали склад наркотических средств. По указанному адресу находились уже приготовленные к реализации небольшие пакетики и фольгированные свертки, а также пакеты с порошкообразным, комкообразным веществом, которое еще предстояло расфасовать на дозы. Среди изъятых вещественных доказательств электронные весы, большое количество пакетиков зип-лок для раскладки криминального товара, десятки пустых коробок.
В результате проведенных исследований установлено, что в квартире задержанных хранилось три разновидности синтетических наркотических средств общей массой 3 килограмма 61 грамм.
Граждане дали признательные показания, что с апреля занимались сбытом запрещенных веществ. Они привозили крупные партии из Екатеринбурга в Нижний Тагил, где распространяли через тайники-закладки.
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков установили причастность к преступной деятельности данных лиц родственника одного из задержанных: 35-летний мужчина сам закладки не делал, но принимал участие в подготовке наркотиков к сбыту. На его же банковскую карту перечислялись денежные средства от криминального бизнеса.
Полицией Нижнего Тагила возбужден ряд уголовных дел по фактам сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере. За совершение такого рода преступлений Российским законодательством предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.
В настоящее время двое подозреваемых заключены под стражу, а третий, самый старший, до суда будет находиться под подпиской о невыезде.
«Предупреждение, пресечение преступлений и изъятие из незаконного оборота наркотических средств – это одно из приоритетных направлений всех подразделений полиции на сегодняшний день, — отмечает начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров. – Этому вопросу уделяется достаточно серьезное внимание, проводится целенаправленная работа по изобличению лиц, причастных к сбыту наркотических веществ. Показательный тому пример – результаты очередной операции».
Полковник Абдулкадыров уверен, что в борьбе с распространением наркотиков усилий только правоохранительных органов недостаточно. В эту борьбу должны включиться общественные организации, учебные заведения и предприятия города.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»