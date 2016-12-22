Люля-кебаб, картофель фри, кисель — В Верхотурской колонии для осужденных разработали новогоднее меню
С чего начинается празднование Нового года в исправительных учреждениях? С разработки культурно-массовых мероприятий, концертов, которые осужденные организуют совместно с офицерами-воспитателями, строительства снежных и ледяных фигур. Но при этом важное значение придают офицеры тыловых служб и меню праздничного ужина. Новогодний стол стараются разнообразить той продукцией, которую выращивают и производят в каждом учреждении — солениями, свежей зеленью, салатами, выпечкой и мясными блюдами. К примеру, в ИК-53 (г. Верхотурье) в этом Новом Году осуждённых ожидает праздничный обед, В меню войдут: люля-кебаб с картофелем-фри на гарнир, шаньга с картошкой, и конечно же свежий зелёный лук, который выращивает сельско-хозяйственная бригада учреждения. Шампанское заменят полезные компот и кисель, Будет просмотр телепередач. Есть и еще несоклько интеренсых мероприятий, которые проведут для осужденных ИК-53, но о них мы расскажем позже.
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