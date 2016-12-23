Уралвагонзавод изготовил ТМВ-2 для ОАО «РЖД»
Уралвагонзавод реализовал крупный заказ ОАО «РЖД» по поставке девяти многофункциональных транспортных средств ТМВ-2. Машины изготовлены и уже отгружены заказчику. Работа осуществлялась в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» для нужд ОАО «РЖД».
Заказ ОАО «РЖД» на производство ТМВ-2 был размещен на головном предприятии корпорации УВЗ по результатам тендера, который состоялся в конце сентября текущего года. Процедура торгов проходила через дочернее предприятие корпорации — АО «УБТ-Уралвагонзавод».
В соответствии с требованиями ОАО «РЖД» модули были оснащены радиостанцией и системой «КЛУБ» – комплексным локомотивным устройством безопасности, которое функционально сочетает в себе автоматическую локомотивную сигнализацию и электронный локомотивный скоростемер. С помощью этих систем РЖД сможет отслеживать передвижение модулей на своих путях. Благодаря дополнительному навесному оборудованию: щеткам и отвалу для уборки территории и путей — все девять ТВМ-2 могут трансформироваться в эффективную коммунальную машину.
ТМВ-2 отправлены в Красноярск, Уфу, Новокузнецк, Челябинск, Курган, Оренбург, Рузаевку и Пермь – в адрес дирекций мотор-вагонного подвижного состава ОАО «РЖД». Самый дальний пункт назначения – Абакан. Перед началом эксплуатации модулей сотрудники пройдут обучение, которые для них организует Уралвагонзавод. Планируется, что уже в начале 2017 года тяговые модули вагонов начнут работать.
Многофункциональное транспортное средство ТМВ-2 – перспективная разработка Уралвагонзавода. Машина передвигается на комбинированном колесно-рельсовом ходу и является прекрасной альтернативой маневровому тепловозу. По своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Имея высокие технические характеристики, по цене ТМВ-2 значительно дешевле тепловоза, сообщает пресс-центр УВЗ.
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