«Мегафон» планирует купить 63,8% акций Mail.ru Group
Совет директоров компании «Мегафон» планирует приобрести 63,8% акций Mail.ru Group за $740 млн. Об этом сообщили в пресс-службе «Мегафона».
«По условиям планируемой сделки «Мегафон» приобретёт 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере $640 млн, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере $100 млн через год после закрытия сделки», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.
Ранее СМИ сообщали о планах «Вымпелкома» и «Мегафона» по ликвидации «Евросети».
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