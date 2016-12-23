Юные свердловчане протестировали патриотизм
Сорок юных жителей Свердловской области отправились в Москву изучать историю России и знакомиться со знаковыми для нашей страны объектами. Среди них: Красная Площадь, Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея. Также в списке несколько музеев военно-патриотической направленности.
«На территории Свердловской области 290 военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и кружков. Наш центр и руководители этих объединений регулярно проводят для них различные мероприятии и конкурсы. В этом году у нас появилась возможность организовать для победителей всевозможных состязаний поездку в Москву. Мы подумали, что дети должны увидеть столицу России, чтобы еще больше полюбить и гордиться своей Родиной. Кроме того, посещение одного из красивейших городов мира — это отличный подарок на Новый год», — говорит заместитель директора ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» Галина Яковлева.
В Москве ребята из разных городов области, в числе которых Екатеринбург, Серов, Новая Ляля, Ревда, Краснотурьинск, пробудут с 19 по 24 декабря. Поездка для них совершенно бесплатна. Средства на проживание, экскурсии, транспорт и питание детей были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации».
Знакомство с Москвой началось для ребят с обзорной экскурсии по городу и его основным достопримечательностям — Воробьевы горы, территорию Московского Кремля, Храм Христа Спасителя.
Познакомили свердловских учащихся с искусством XX-XXI века в Третьяковской галерее, где были представлены полотна и скульптуры известных художников, например, Марка Шагала. Также в программе около десятка различных музеев военно-исторической тематики. В их числе: Музей Российского военно-исторического общества «Стрелецкие палаты», который был открыт в 2014 году, Государственный музей современной истории России, Центральный музей Великой Отечественной войны. Также учащиеся побывали на экскурсии в подмосковных городах Балашиха и Монино, заглянули на мультимедийную экспозицию «Россия – моя история» в ВДНХ
Помимо этого по вечерам для ребят в ФГБУ «Международный молодежный центр» (где они проживали) проводились различные тренинги и игры.
По словам руководителя культурно-образовательной поездки Сергея Вишнякова, особый интерес у свердловских учащихся вызывали экскурсии, связанные с военной историей нашего государства, где можно было закрепить и почерпнуть новые знания по этой теме, а также вечерние тренинги на командообразование.
«На мой взгляд, данная поездка поможет ребятам повысить уровень знаний в области военной истории и культуры государства Российского. Знания и эмоции, которые они смогут передать своим товарищам, рассказать интересные истории из экскурсий и передать свое восприятие многих исторических фактов нашей страны. Особое внимание мы уделили командообразованию и взаимопониманию среди молодежи разных поколений, путем проведения тренингов. Они повысили сплоченность и интерес к командной работе», — говорит Сергей Вишняков.
В Екатеринбург ребята вернутся уже в субботу, 24 декабря.
NTGS.RU