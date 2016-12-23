В декабре энергетики скорректируют платежи за отопление
В декабре размер «коммуналки» может измениться. Причиной послужит перерасчет за услугу «отопление» в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии.
Директор НТ МУП «НТТС» Андрей Обельчак пояснил, что корректировка выполнена за отопительный период 2015-2016 года. Ее порядок определен правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 (далее — Правила N 307). В документе говорится, что поставщик ресурсов обязан делать корректировку платы по отоплению один раз в год.
По словам директора «НТТС», итоги перерасчета в квитанциях тагильчан могут отразиться, как большую, так и меньшую сторону. Размер платежа будет напрямую зависеть от фактического объёма потребленной тепловой энергии каждым конкретным домом. Например, при наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) и отсутствии индивидуальных приборов учета в квартирах, стоимость тепловой энергии, определенная по фактическим показаниям ОДПУ, распределяется пропорционально площади жилья. Из полученной на каждое помещение доли вычитается стоимость тепловой энергии, которую собственник уже оплатил за прошедший отопительный период. К домам, оборудованным ОДПУ при наличии во всех или в некоторых помещениях индивидуальных приборов учета (ИПУ) механизм расчета производится по другой формуле. Из стоимости тепловой энергии, которую фактически потребили в доме, вычитают плату, начисленную за прошедший период. Получившуюся разницу распределяют на всех собственников пропорционально площади занимаемого помещения.
В том случае, если представители ТСЖ или УК не предоставляли или занижали показания общедомовых приборов учета после проверки жителям дома доначислят разницу между оплаченной и потребленной энергией. Размер оплаты услуг также может варьироваться в ту или другую сторону, если общедомовой прибор учета временно отсутствовал — вышел из строя, ремонтировался или был несвоевременно сдан в эксплуатацию. Начисления за этот период будут выполнены, исходя из установленных нормативов потребления энергии, сообщает пресс-служба муниципалитета.
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