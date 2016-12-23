В Нижнем Тагиле спецназ и сотрудники ГУФСИН обучали вести переговоры c преступниками
Под руководством старшего преподавателя цикла переподготовки и повышения квалификации СМУЦ ГУФСИН России по Новосибирской области майора внутренней службы Натальи Рехтиной на базе Межрегионального учебного центра ГУФСИН России по Свердловской области (г. Нижний Тагил) начались курсы по обучению и совершенствованию групп ведения переговоров.
Всего, для получения редкой и востребованной специальности прибыло порядка тридцати сотрудников, из них 22 из учреждений ГУФСИН и сотрудники входящие в группу ведения переговоров аппарата ГУФСИН.
Особенно офицерам запомнилось проведение практического занятия по ведению переговоров при групповых неповиновениях. Одна часть обучаемых изображала бунтующих осужденных, другая училась выстраивать диалог с ними.
На практические занятия привлекались также сотрудники спецназа ГУФСИН. По словам спеназавцев они получили знания, которые смогут им в критической ситуации лучше понимать мотивацию и настрой тех, кто находится по другую сторону закона.
В следующие дни сотрудники ГУФСИН получат навыки ведения переговоров при захвате заложников и изучат опыт применения групп ведения переговоров при пресечении реальных чрезвычайных обстоятельств.
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