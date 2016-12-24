Комик Павел Воля, назвавший уральцев гопниками, извинился
Известный своими шутками на грани фола комик Павел Воля отменил свои концерты в Екатеринбурге и Тюмени. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Твиттере накануне выступления , которое должно было в столице Среднего Урала состояться в воскресенье, 25 декабря.
Вину за срыв концерта Воля возложил на организаторов его гастролей на Урал и в Западную Сибирь, почему-то назвав тюменцев томичами. Извиняясь за отмену, мастер скетчей пообещал приехать в Екатеринбург в 2017 году при помощи других организаторов. Возврат денег за купленные билеты он гарантировал.
Срыв гастролей мог быть связан с неудачной шуткой, которую Воля отпустил во время гастролей в Нью-Йорке в минувшем ноябре, когда сравнил жителей Екатеринбурга и всего Урала с гопниками. Высказывание и имитация типичной уральской речи вызвала бурю возмущения прежде всего в Екатеринбурге, простые жители и представители элиты которого, призывали к бойкоту выступления резидента Comedy Club.
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