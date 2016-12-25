Самолёт Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Чёрном море

| 25.12.2016 | Новости | 1 комментарий

Самолёт Минобороны Ту-154, направлявшийся из Сочи на сирийскую авиабазу «Хмеймим», потерпел крушение в Чёрном море. Обломки лайнера обнаружены в 1,5 км от сочинского побережья. Об этом сообщает Минобороны России. На борту находилось 92 человека. Вместе с российскими военными этим рейсом летели музыканты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ.

Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося в районе Сочи Ту-154

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Есть комментарии
  1. Афоня Ответить

    Сколько уже погибло гражданских, военных? Зачем мы туда полезли?

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