Самолёт Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Чёрном море
25.12.2016 | Новости | 1 комментарий|
Самолёт Минобороны Ту-154, направлявшийся из Сочи на сирийскую авиабазу «Хмеймим», потерпел крушение в Чёрном море. Обломки лайнера обнаружены в 1,5 км от сочинского побережья. Об этом сообщает Минобороны России. На борту находилось 92 человека. Вместе с российскими военными этим рейсом летели музыканты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ.
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося в районе Сочи Ту-154
© russian.rt.com
Есть комментарии
Сколько уже погибло гражданских, военных? Зачем мы туда полезли?