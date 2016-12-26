На Гальянке ликвидируют коммунальную аварию

| 26.12.2016 | Новости | 1 комментарий

Коммунальная авария произошла сегодня утром на Гальянке. Порыв водовода, предположительно, произошёл в района торгового центра «Кит» в Нижнем Тагиле. Из-за этого жители микрорайона остались без холодной воды. На месте работали аварийные бригады «Водоканал-НТ». Водоснабжение частично восстановлено.

«В 7 часов утра не было холодной воды. В 10 часов утра появилась, но напор очень слабый», — говорят жители Гальянки.

Получить оперативный комментарий руководства «Водоканал-НТ» не удалось. Главный инженер и директор находятся на месте инцидента, пояснили в приёмной ресурсоснабжающей организации.

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Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    частично мб и восстановили ,но у нас до сих пор нет холодной воды. У КИТа там место штоле проклятое какое-то? По несколько раз в году прорывает и там всё раскапывают

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