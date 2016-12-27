Новый путь. Появится ли дорога в Серебрянке после пресс-конференции Путина
Село Серебрянка, которое находится в 73 километрах от Нижнего Тагила в глухой тайге, стало известно на всю страну после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Уральский журналист Максим Румянцев рассказал президенту о проблемах крохотного населенного пункта, в котором сегодня проживают меньше тысячи человек.
По словам Румянцева, село в прошлом году во время распутицы было полностью отрезано от внешнего мира – дорогу размыло. Люди брали продукты в долг, так как не могли добраться до Нижнего Тагила.
Путин велел губернатору Свердловской области обратить внимание на проблемы села.
«Все жители России, независимо от места жительства, имеют право на равные условия проживания, – сказал президент. – Очень жаль, что местное руководство (в том числе и региональное) самоустраняется от решения подобных вопросов».
Губернатор Евгений Куйвашев согласен с тем, что проблема с дорогой в селе до конца не решена, однако заметил, что только в прошлом году на выравнивание полотна было выделено 11 миллионов рублей.
«Полностью построить 50 км этой дороги невозможно, нужно 1,5 млрд рублей, это весь фонд капремонта дорог Свердловской области. И нерационально это, поскольку там ездит 300 машин в сутки», – отметил губернатор.
«Головная боль»
В выходные в Серебрянку по поручению губернатора пожаловал министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков. Он заверил, что жителей Серебрянки на произвол судьбы не бросят и проблему с дорогой в ближайшее время постараются решить. Кстати, решение, по мнению местного главы Сергея Сивкова, лежит на поверхности.
«В Серебрянку действительно каждый день ездят единицы автомобилей, дорога тупиковая, однако если протянуть ее чуть дальше, до Пермского края, то интенсивность движения вырастет в разы, – рассказал «АиФ-Урал» Сивков. – У нас здесь уже через 17 километров находится деревня, которая относится к Пермскому краю. Кстати, жители Екатеринбурга, которые едут в Пермь, смогли бы добираться до пункта назначения значительно быстрее – путь уменьшился примерно на 150 километров».
Впрочем, эта инициатива местного начальства не нашла понимания у Старкова. Дело в том, что до Перми проложена федеральная трасса мимо Качканара, который находится в 50 километрах от Серебрянки и делать еще одну дорогу поблизости нецелесообразно и крайне затратно.
«Дорога, что и говорить, наша головная боль, – продолжает Сивков. – До нынешнего года никакого ямочного ремонта не проводилось. Засыпался разве что мелкий щебень, который не мог решить проблему – вся вода после дождей оказывалась на поверхности. Хорошо еще, что лето было засушливым. В прошлом году люди действительно испытывали трудности с тем, как выбираться из деревни за продуктами. Хорошо еще, что администрация Нижнего Тагила выделила высокопроходимый автомобиль, который завозил в село продукты».
По словам Сергея Александровича, дорога — не единственная насущная проблема Серебрянки. В селе нет своего пожарного депо, так что жители сидят «на пороховой бочке».
«У нас создана добровольная пожарная дружина, имеются пожарные помпы и рукава, но если случится серьезный пожар, то помощь из Тагила прибудет с большим опозданием и спасать будет уже некого, – говорит Сивков. – В плане пожарной безопасности наш населенный пункт неприкрытый, и это печально. При этом депо обещали построить еще в 2015 году, но пока ничего не сделано».
Справка
Серебрянка основана в 1740 году и первоначально называлась Серебрянский Завод в связи со строительством на землях графа Строганова Серебрянского железоделательного завода. До 1917 года посёлок Серебрянский Завод относился к Кунгурскому уезду Пермской губернии. До шестидесятых годов прошлого века из Серебрянки не было прямой дороги до Нижнего Тагила. Однако тракт был нужен, так как начались массовые лесоразработки. В Серебрянке есть клуб с библиотекой, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и почта. Население села составляет примерно 900 жителей. В основном это дети и старики. Трудоспособное население уезжает на работу в соседние города – Нижний Тагил, Качканар. Продукты в село в период распутицы доставляют на больших автомобилях, способных проехать по бездорожью. Ближайшие населённые пункты: посёлки Синегорский, Верхняя Ослянка и Нижняя Ослянка.
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Ну, здесь, наверное и он ничем не поможет. Денег ведь, типа, нет.