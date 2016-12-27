На СвЖД подготовили специальное обращение к свердловским водителям
Второе за неделю ДТП на ж/д переезде произошло на Среднем Урале.
В понедельник, 26 декабря, в 11:42 лесовоз столкнулся с пригородным поездом, который ехал из Устье-Ахи в Тавду. Произошло это между станциями Лобазиха и Тавда на 354 км железной дороги. КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом. Машинист затормозил, но столкновения избежать не удалось — расстояние было слишком мало. Жертв, к счастью, удалось избежать. Повреждения получили только прицеп автомобиля, локомотив, а также устройства переездной сигнализации. Поезд добрался до станции назначения на час позже обычного. Привез его специальный вспомогательный локомотив.
Это уже не первый подобный случай за последние дни. Ровно неделю назад, 19 декабря, на перегоне Седельниково – Решеты водитель «Лексус» грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд на красный свет. В этот момент к переезду подъезжал грузовой состав. Машинист затормозил, но столкновения избежать не удалось. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.
В связи с этим сотрудники СвЖД обратились к свердловским водителям, чтобы напомнить, как важно строго соблюдать ПДД при пересечении переездов.
Справка
За 11 месяцев (январь – ноябрь) 2016 года на переездах Свердловской магистрали произошло 5 ДТП, все по вине водителей автотранспорта. В результате пострадали 8 человек, четверо из них погибли.
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С дураками можно бороться только дорогами. Делайте мосты, тоннели, чтобы не было пересечения ж/д и авто дорог. Не будет таких ДТП и увеличится пропускаемость таких переездов. Не все сразу, но постепенно это можно сделать, начав с наиболее загруженных переездов.