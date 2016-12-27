Большинство россиян поддержали продажу алкоголя с 21 года
«За повышение в России минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года высказываются три четверти граждан (77%). В последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70%. Негативно воспринимают идею 17% опрошенных», — сообщается на сайте ВЦИОМ.
Рассматривая более подробно ответы в срезе различных социально-демографических групп, можно отметить, что женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, нежели мужчины (71%) и молодежь (68% среди 18-24-летних).
«В возрастной группе от 18 до 21 года доля одобряющих предложение составляет 61%. Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Питера) – 82%, меньше – среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%)», — говорится в сообщении.
Опрос ВЦИОМ проведен при поддержке Минздрава России 23 августа -19 сентября 2016 года в 272 населенных пунктах, в 69 областях, краях и республиках, в 8 федеральных округах. Объем выборки 6000 человек. Погрешность не превышает 1,3%.
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не знаю, что за бред…
Я кнчн против алкоголя, но чем мал запрет с 18 лет?
Что за американизмы дикие? Жениться можно значит с 14 лет, в армию идти и оружие в руки братьс 18 лет. А пиво выпить с 21 года? о_О