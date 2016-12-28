Свердловские полицейские информируют об алгоритме действий в случае обнаружения попытки сбыта фальшивых денег
В предпраздничной суете, в условиях увеличения числа покупок можно легко стать жертвой сбытчиков поддельных денежных купюр. Чтобы последние дни уходящего года не омрачились подобными неприятностями, необходимо следовать довольно несложным советам, а работникам торговли и сферы услуг соблюдать определенные меры безопасности.
В настоящее время «популярностью» у фальшивомонетчиков пользуются денежные купюры Банка России достоинством 1000 и 5000 рублей образца 1997 года, то есть не модифицированные в 2010 году, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь.
Список серий и номеров поддельных денежных купюр достаточно обширен. Однако чаще других встречаются «банкноты» достоинством 1000 рублей образца 1997 года следующих серий и номеров: АМ № 24024**, ТЛ № 57022**, ОМ № 91025**, ЬН № 37028** (где * — изменяемая цифровая часть).
В случае если лицо в торговой организации пытается рассчитаться денежной купюрой, вызывающей сомнение в подлинности, работнику торговой точки необходимо принять меры к её изъятию, нажать тревожную кнопку.
При отсутствии тревожной кнопки, отвлечь сбытчика (ов) и под предлогом размена денег или отсутствия какого-либо товара отойти к другому продавцу, вызвать охрану и сотрудников полиции.
При невозможности задержания лица запомнить его приметы (рост, телосложение, возраст, одежду), а также особые приметы (шрамы, татуировки, походку, наличие усов или бороды и т.п.).
Важно запомнить других лиц, которые находились рядом с предъявителем, используемый им автотранспорт (марку, цвет, гос. номер). Поддельную купюру сбытчику не возвращать, незамедлительно сообщить о факте обнаружения в органы внутренних дел.
Уважаемые граждане! Если вы получили поддельную денежную купюру в качестве сдачи или заработной платы, ни в коем случае не пытайтесь рассчитаться ею за покупку или услугу – это уголовно наказуемое деяние! Необходимо обратиться в дежурную часть территориального ОВД.
Телефон Управления ЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области по линии противодействия фальшивомонетничеству: (343) 358-85-83.
Вниманию работников сферы торговли, оказания услуг, а также граждан! С перечнем поддельных денежных купюр, их номерами и сериями можно ознакомиться здесь
NTGS.RU по информации УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области
Ага, все быстренько запомнили серии и при получении купюр, обязательно проводим сверку. В случае обнаружения фальшивки, проводим задержание и доставляем мошенника в отделение полиции. А полиция чего делать будет?