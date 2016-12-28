«Война и мир» с пятого класса
Ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает начинать изучение в школах романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого с пятого класса. Об этом сообщил председатель исполкома ассоциации Роман Дощинский.
По его мнению, в учительском сознании многие литературные произведения (такие как «Горе от ума» Александра Грибоедова или «Евгений Онегин» Александра Пушкина) закреплены за определённым классом, в данном случае — за девятым.
«Можно пошатнуть каноны закреплённости за каким-то классом, перераспределить эту классику, разбросать её. Может, какие-то фрагменты изучать ранее. Мы знаем известные пейзажные зарисовки из «Евгения Онегина», их дети вполне нормально осваивают в начальных классах. То же самое с «Войной и миром»: какие-то фрагменты оттуда можно изучать уже в пятом классе», — цитирует агентство городских новостей «Москва» Дощинского.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ по литературе будет состоять полностью из творческих заданий.
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Да, не надо требовать при поступлении в школу (1 класс) знать наизусть произведение.