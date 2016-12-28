Что ждёт нефть и рубль в 2017 году
Завершающийся 2016 год был отмечен значительным ростом нефтяных цен и укреплением российской валюты. Эксперты ожидают повторения этого сценария и в наступающем 2017 году. Российские власти заинтересованы в стабильности. Однако внешние риски по-прежнему актуальны.
Цены на нефть, потерявшие в течение 2015 года более чем на 30%, в 2016 году с лихвой отыграли падение. Если в декабре 2015 года средняя цена барреля смеси Brent колебалась в районе 40 долларов, а в январе 2016 года просела до 32 долларов за баррель, то декабрь 2016 года рынок встречает при твердых 55 долларах за баррель. Таким образом, за год нефтяные котировки выросли примерно на 40%, а если считать от январских минимумов, то и на все 70%.
Нефтяная заморозка
Значительный рост цен на нефть эксперты, в первую очередь, объясняют тем, что нефтедобывающим странам удалось добиться сокращения добычи. Переговоры шли с весны, однако достичь компромисса удалось лишь в конце ноября. «Позиции основных производителей в ОПЕК и вне его относительно сокращения добычи постепенно сближались. В конце 2016 года было достигнуто соглашение об ограничении добычи членами ОПЕК на 1,2 млн баррелей в сутки и странами вне ОПЕК на 558 тыс баррелей в сутки», — отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. В результате только с момента заключения соглашения цена барреля сорта Brent повысилась на 13,3%.
При этом само по себе сокращение добычи на 1,8 млн баррелей в сутки — это менее 2,5% суточного объема мировой добычи. «Удорожание в значительной степени связано с психологическими факторами — ожиданием слома тенденции, — уверена заведующий кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова Елена Устюжанина. — До момента достижения соглашения в условиях стабилизации спроса производство нефти постоянно наращивалось, в том числе в России».
Не менее значима статистика спроса на энергоносители, прежде всего, со стороны такого крупного импортера как Китай.
«В конце года он увеличил спрос на нефть, чтобы формировать резервы, а также за счет роста потребностей местных НПЗ. Ноябрьские данные свидетельствуют о приросте спроса в Поднебесной на 18,3% в годовом выражении. Есть и небольшое сокращение дисбаланса спроса и предложения. В январе 2016 избыток предложения составлял 2 млн баррелей, а в ноябре 1,46 млн», — отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
Какой нужен рубль
Хотя зависимость рубля от нефтяных цен сохранилась, она перестала быть такой «прямолинейной». Курс рубля к доллару с начала года укрепился на 15%, если считать от январского максимума в 77 рублей за доллар. По состоянию на 27 декабря, Банк России установил официальный курс доллара к рублю расчетами завтра в 60,86 рублей.
На «взаимоотношения» нефти и рубля влияют и другие факторы. По мнению Роговой, российскому бюджету в текущем году дорогой рубль был просто не нужен. По итогам первого полугодия дефицит российского бюджета составил 4% от ВВП, что оказалось выше планового уровня. А укрепление рубля могло бы эту цифру только увеличить. С текущими же показателями дефицит по году в целом может уложиться в планируемые 3,7%, считает аналитик.
Слишком крепкий рубль не выгоден и российским производителям, реализующим концепцию импортозамещения, добавляет главный аналитик «Нордеа Банка» Ольга Лапшина. «Рубль в диапазоне 60-65 против доллара наиболее выгоден экономике, поскольку делает рублевые производственные издержки менее значительными в долларовом выражении. Кроме того, такой коридор еще позволяют обновлять основные фонды», — поясняет она.
В перспективе «отвязать» нефть от рубля может изменение структуры экономики в сторону развития экспортоориентированных производств с высокой добавленной стоимостью, то есть не нефтегазового сектора. В этом случае влияние стоимости нефти на соотношение пары рубль/доллар или рубль/евро станет еще менее заметным, уверен профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Орлов.
Перспективы рубля и нефти
Цена барреля нефти марки Brent в среднем по году, в наступающем 2017, может составить 55-60 долларов, прогнозирует Орлов. Чрезмерного роста, по его мнению, ждать не стоит — этому не способствуют темпы развития мировой экономики, и резкого подъема спроса ждать не произойдет.
Динамика будет определяться соблюдением договоренностей в формате «ОПЕК+», а также скоростью наращивания в США добычи сланцевой нефти. Сейчас ее можно рассматривать в качестве своего рода «естественного регулятора» роста цен, так как после достижения отметки в 60 долларов за баррель начнется активизация разработки сланцевых месторождений — затраты окупятся. С мая число работающих буровых установок в США уже выросло на 61%. И чем выше будут подниматься цены на нефть, тем больше вероятность продолжения ввода в работу законсервированных установок. В то же время рост предложения со стороны США может удержать цены на нефть на отметке несколько выше 65 долларов.
Эксперты не исключают резких локальных скачков цен из-за биржевых спекуляций и сокращения профицита на рынке нефти, а также изменений в геополитической обстановке. Возможны как прорывы верхней границы в 70 долларов, так и откат к 40-45 долларам за баррель.
На этом фоне котировки рубля будут зависеть от многих факторов — как внешних, так и внутренних. Главным внешним фактором остаются цены на углеводороды. При благоприятном развитии событий российская валюта может пробить вниз отметку в 60 рублей за доллар. Если же договоренности по заморозке добычи нефти не будут выполняться, не исключено возвращение к отметкам в 66-67 рублей за доллар.
К внешним факторам можно отнести ожидаемые результаты выборов в странах Евросоюза. Если на предстоящих в 2017 году выборах во Франции, Германии и Нидерландах победят силы, не поддерживающие действующую политику, это повысит вероятность пересмотра санкционной политики и может оказать умеренную поддержку российской валюте, считает Рогова.
Не стоит сбрасывать со счетов и ожидаемые изменения экономической политики США, которые будут происходить при новом главе Белого дома. Эксперты не исключают, что ФРС продолжит ужесточать монетарную политику, а это отразится на рубле негативно.
Наиболее значимым внутренним факторам, безусловно, является денежно-кредитная политика ЦБ РФ, которая продолжит оказывать определяющее влияние на российскую валюту. Кроме того, выплаты внешнего долга и налогов корректируют спрос на иностранную валюту или рубли, что также оказывает кратковременное влияние на динамику валютных курсов.
Как прогнозирует Устюжанина, котировки российской валюты будут варьироваться в диапазоне 60-65 рублей за доллар, незначительно повышаясь и понижаясь в зависимости от всплесков спроса на национальную или иностранную валюту, так как значительное укрепление рубля в настоящее время не входит в планы российского правительства.
Обойдёмся без девальвации
Абсолютно спокойного года для рубля эксперты не ожидают. Так, в случае возможного замедления роста ВВП Китая, мировым фондовым рынкам грозят масштабные распродажи. Это произойдет и в случае, если Дональд Трамп будет проводить протекционистскую политику и развяжет торговые войны — тогда распродажу казначейских облигаций США (US Treasuries) с далеко идущими последствиями устроит уже Китай. Нельзя исключать и очередной нефтяной кризис. Однако при реализации данных сценариев плохо придется не только России и рублю, но и глобальной экономике в целом.
При этом эксперты не видят существенных рисков девальвации рубля по сценариям 1998, 2009 и 2014 годов. Как уточняет аналитик «Нордеа Банка», сальдо текущего счета платежного баланса остается положительным, график погашения внешнего долга не имеет существенных всплесков в виде крупных погашений, а экономика страны в 2016 году, вероятно, достигла дна снижения, и в следующем году должна перейти к умеренному росту.
По мнению Орлова, нужно учитывать и предстоящие в 2018 году выборы президента России. Накануне этого события, отмечает он, уверенность в стабильном развитии ситуации на финансовом и валютном рынках очень высока.
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Внесли суматоху в нефтедобывающий регион (Сирия) тем самым снизив объемы добычи, в результате нефть выросла в цене, вот и все. А зависимость рубля от цен нефть осталась такой же — прямой. ЦБ выдерживает курс исходя из цен на нефть.