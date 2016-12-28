Деятельность Великобритании на Урале. Новогодний сюрприз
1 декабря посол Великобритании в Москве Бристоу Лоуренс провел в г. Екатеринбурге торжественный рождественский прием для устойчивых контактов британской стороны — встреча была закрытой, но информация появилась.
Основной темой мероприятия традиционно стала защита прав человека, а также отчеты оруководителей местных НКО об итогах 2016 года и проделанной работе (сами понимаете, в чьих интересах).
В последнее время, Лондон все больше внимания уделяет вопросам развития демократии и поддержки либеральных ценностей в России, выделяя на эти сферы все большие средства. И это не смотря на санкции.
Сможете назвать мне самую острую проблему в Свердловской области? Не коррупция, нет. И не засилье пятой колонны. И даже не финансовый кризис. По версии британцев это — ущемление прав ЛГБТ!
Ничего «от них» не бывает «просто так». И визит в Екатеринбург в июне 2016 соучредителя лоббистской группы в области прав ЛГБТ «Stonewall» британского актера Йэна Маккелена, имеющего нетрадиционную сексуальную ориентацию и являющегося активным борцом за права геев — также имела конкретные цели и задачи
Куратор местных НКО от британской стороны Чеснокова Елена, о которой не раз писал, лично инициировала выделение региональной НКО «Акцент», продвигающей интересы ЛГБТ сообщества, британского гранта по пропаганде и развитию ЛГБТ движения в Свердловской области.
Кстати, именно она проходила специальное обучение в Киеве, в феврале 2016 года.
Что сказать — основной антироссийский вектор был и остается прежним — разрушение института семьи и традиционной системы ценностей. Работа ведется плотно, выделены значительные ресурсы, имеются должные силы и на территории России.
Такой вот всем уральцам предновогодний педерастический сюрприз от Великобритании.
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Чего-то и правда облюбовали они Урал. Видимо из-за сочуствующего им мэра нашей столицы уральской?