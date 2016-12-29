Три человека отравились метанолом в Нижнем Тагиле. Двое скончались
Роспотребнадзор проверит, соблюдают ли в Нижнем Тагиле запрет на продажу спиртовой непищевой продукции. Такой запрет главного государственного санитарного врача действует в России с 26 декабря. Он введён на 30 дней.
Как рассказал ИА «Все новости» заместитель начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Огнев, юрлицам и индивидуальным предпринимателям в Нижнем Тагиле необходимо на это время убрать с прилавков непищевую продукцию, в которой содержится более 25 процентов этилового спирта. Исключение составляют парфюмерия и стеклоомыватели.
В Нижнем Тагиле в этом году зарегистрировано 3 случая отравления метанолом, два человека скончались. А всего с начала года в Нижнем Тагиле 192 человека отравились некачественным алкоголем и его суррогатами. 53 человека после этого не выжили. В 2015 году погибших от суррогатов было вдвое больше – 107.
В 2016 году сотрудники Территориального отдела Роспотребнадзора исследовали 225 декалитров алкогольной продукции, забраковали 25% по результатам лабораторных исследований и маркировке. На 18 предпринимателей наложили 115 тысяч рублей штрафов.
14 раз специалисты проверяли парфюмерно-косметические товары, в том числе спиртосодержащие лосьоны. Найдены лосьоны «Вита-септ космо плюс» и «Хлебный», произведённые в Казахстане, без деклараций на соответствие техрегламенту Таможенного союза.
В целом в национальном рейтинге трезвости регионов, который ежегодно составляет экспертно-аналитический центр при Общественной палате России, Свердловская область занимает 38 место из 85 субъектов. По словам Юрия Огнева, Нижний Тагил по уровню алкоголизации относится к наиболее благополучным городам Среднего Урала. В целом санитарные врачи говорят, что по сравнению с другими территориями, тагильчане пьют умеренно.
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