Поздравляем тагильских художников и искусствоведов со званиями «Мастер» и «Хранитель» народных художественных промыслов Свердловской области!

| 29.12.2016 | Новости | Комментариев нет

В конце 2016 года Свердловский областной художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам подвел итоги  конкурса на звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов».

Звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» было  присуждено 5  художникам,  из них трое из Нижнего Тагила, (двое —  из Екатеринбурга  и Сухого Лога). Это всем известные в городе мастера прикладного искусства:

Парышева Светлана Борисовна – мастер уральской лаковой росписи (педагог МБУДО «Городская станция юных техников»),

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Коротченя Сергей Арсеньевич – мастер по художественной обработке бересты


Отмахова Елена Леонидовна – мастер уральской лаковой росписи (директор МБУДО «Художественно-эстетическая школа»)

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Специальное звание «Хранитель народных художественных промыслов» —   было присуждено двум конкурсантам  из Екатеринбурга и одному  из Нижнего Тагила.

Екатеринбург: Максяшину Александру Семёновичу – профессору кафедры арт-дизайна «Российского государственного  профессионально-педагогического университета, искусствоведу, кандидату педагогических наук, члену СХ.

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Михайловой Татьяне Борисовне – старшему государственному инспектору Управления Министерства культуры РФ по Уральскому Федеральному округу, кандидату искусствоведения, члену СХ (г. Екатеринбург)
Нижний Тагил: Хайдуковой  Лидии Александровне – хранителю коллекции «ДПИ» Нижнетагильского музея изобразительных искусств, искусствоведу,  члену СХ.

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