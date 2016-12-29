Поздравляем тагильских художников и искусствоведов со званиями «Мастер» и «Хранитель» народных художественных промыслов Свердловской области!
В конце 2016 года Свердловский областной художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам подвел итоги конкурса на звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов».
Звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» было присуждено 5 художникам, из них трое из Нижнего Тагила, (двое — из Екатеринбурга и Сухого Лога). Это всем известные в городе мастера прикладного искусства:
Парышева Светлана Борисовна – мастер уральской лаковой росписи (педагог МБУДО «Городская станция юных техников»),
Коротченя Сергей Арсеньевич – мастер по художественной обработке бересты
Отмахова Елена Леонидовна – мастер уральской лаковой росписи (директор МБУДО «Художественно-эстетическая школа»)
Специальное звание «Хранитель народных художественных промыслов» — было присуждено двум конкурсантам из Екатеринбурга и одному из Нижнего Тагила.
Екатеринбург: Максяшину Александру Семёновичу – профессору кафедры арт-дизайна «Российского государственного профессионально-педагогического университета, искусствоведу, кандидату педагогических наук, члену СХ.
Михайловой Татьяне Борисовне – старшему государственному инспектору Управления Министерства культуры РФ по Уральскому Федеральному округу, кандидату искусствоведения, члену СХ (г. Екатеринбург)
Нижний Тагил: Хайдуковой Лидии Александровне – хранителю коллекции «ДПИ» Нижнетагильского музея изобразительных искусств, искусствоведу, члену СХ.
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