В Нижнем Тагиле прошли сборы с заместителями начальников – начальников отделов охраны учреждений ГУФСИН
29.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Межрегиональном учебном центре прошли учебно — методические сборы заместителей начальников – начальников отделов охраны учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Мероприятие было организовано совместно с управлением охраны ГУФСИН под руководством заместителя начальника ГУФСИН полковника внутренней службы Олега Давиденко . В процессе сборов проведены теоретические и практические занятия на подготовленных учебных местах, проведено тестирование на знание нормативных документов а также проведены учебные стрельбы в интерактивном тире учебного центра. Полковником внутренней службы Олегом Давиденко подведены итоги сборов и поставлены задачи на период усиленного варианта несения службы в учреждениях ГУФСИН.
NTGS.RU