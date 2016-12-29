В России испытывают лекарство от рака
Уже не первое десятилетие ученые ищут эффективное лекарство от рака – одного из самых страшных и распространенных заболеваний во всем мире. Онкологическое заболевание может появиться у любого человека в любом возрасте и проявить себя только на последних стадиях, когда хирургическое вмешательство может быть уже невозможно.
Пройдемся по сухой статистике:
- около 3 млн. россиян страдают от онкологических заболеваний
- за последнее десятилетие число людей, заболевших раком, выросло на 18%
- ежегодно раковые опухоли обнаруживают у примерно 500 тыс. россиян.
Среди известных человечеству методов борьбы с раковыми опухолями наиболее распространенным является химиотерапия с применением специальных препаратов для лечения рака. Стоит сказать, что сегодня на исследования в эту область медицины направляются огромные средства. По признанию кандидата биологических наук Михаила Могутова, известного российского предпринимателя и президента холдинга «Биопроцесс», в России имеется необходимая база для развития биотехнологий, и с полной уверенностью можно сказать, что в этой области мы находимся на мировом уровне.
Сегодня в стране проходят испытания нового препарата от рака, показавшего «фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли», построенные на так называемом механизме мишени.
Развитие отечественной фармакологии и медицинской биотехнологии является приоритетной задачей для государства. В рамках национального проекта «Здоровье» ведется работа по поддержке специалистов медицинской отрасли, профилактике болезней и исследованиям по созданию новых препаратов.
К сожалению, рак является наиболее частой причиной смерти людей, и наиболее эффективной мерой предотвращения этой болезни станет ведение здорового образа жизни и своевременная диагностика.
Будьте здоровы и не болейте!
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