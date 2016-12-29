Сотрудники тагильской колонии ИК-13 поздравили детишек из реабилитационного центра Тагилстроевского района

| 29.12.2016 | Новости | Комментариев нет

В ИК-13 проводятся мероприятия по празднованию Нового года — 2017.

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26 декабря руководство учреждения поздравило детей из реабилитационного центра для несовершеннолетних Тагилстроевского района Н.Тагила с наступающим Новым годом и Рождеством, большой вклад по закупу подарков для детей внесла Татьяна Быкова, старший инспектор отдела коммунально-бытового обеспечения. Уже второй год подряд учреждение оказывает помощь центру.

NTGS.RU

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