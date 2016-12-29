Более 24 тысяч детей Качканара и Нижнего Тагила получат подарки к Новому году от ЕВРАЗа
Более 24 тысяч детей Качканара и Нижнего Тагила получат подарки от ЕВРАЗа к Новому 2017 году. Игрушки и праздничные наборы сладостей подготовлены для детей сотрудников компании, воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей сотрудников компании в предпраздничные дни и январские выходные пройдут театрализованные представления. В Нижнем Тагиле в ДК НТМК и Дворце культуры школьников зрителям покажут сказки «Две царевны и Жар-птица» и новогодний квест «Морозко», Дворец культуры Качканара подготовил для детей утренники по мотивам русских народных сказок. Артисты двух городов покажут около 70 театрализованных представлений.
При поддержке Депутатов Законодательного собрания Свердловской области Алексея Кушнарева и Владимира Радаева компания по традиции выделила средства на приобретение более 5 700 подарков для воспитанников детских садов МАДОУ «Радость» и ряда других учреждений Нижнего Тагила. Также депутаты-металлурги примут участие в традиционных благотворительных праздниках в Нижнем Тагиле, на которые приглашены дети из их округов.
Более 23 благотворительных елок для социально-незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями состоятся в Нижнем Тагиле и Качканаре. Волонтеры – металлурги до конца декабря подарят подарки воспитанникам детских домов и реабилитационных центров двух городов.
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