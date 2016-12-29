Более 24 тысяч детей Качканара и Нижнего Тагила получат подарки к Новому году от ЕВРАЗа

| 29.12.2016 | Новости | Комментариев нет

Более 24 тысяч детей Качканара и Нижнего Тагила получат подарки от ЕВРАЗа к Новому 2017 году. Игрушки и праздничные наборы сладостей подготовлены для детей сотрудников компании, воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей сотрудников компании в предпраздничные дни и январские выходные пройдут театрализованные представления. В Нижнем Тагиле в ДК НТМК и Дворце культуры школьников зрителям покажут сказки «Две царевны и Жар-птица» и новогодний квест «Морозко», Дворец культуры Качканара подготовил для детей утренники по мотивам русских народных сказок. Артисты двух городов покажут около 70 театрализованных представлений.

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При поддержке Депутатов Законодательного собрания Свердловской области Алексея Кушнарева и Владимира Радаева компания по традиции выделила средства на приобретение более 5 700 подарков для воспитанников детских садов МАДОУ «Радость» и ряда других учреждений Нижнего Тагила. Также депутаты-металлурги примут участие в традиционных благотворительных праздниках  в Нижнем Тагиле, на которые приглашены дети из их округов.

Более 23 благотворительных елок для социально-незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями состоятся в Нижнем Тагиле и Качканаре. Волонтеры – металлурги до конца декабря подарят  подарки воспитанникам детских домов и реабилитационных центров двух городов.

NTGS.RU

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