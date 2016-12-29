По факту незаконной охоты полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело
18 декабря около 21 часа в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» позвонил егерь Харенского охотничьего хозяйства, и сообщил, что на 70 километре автодороги Усть-Утка – Висимо-Уткинск у реки Большой Лебедь трое мужчин разделывают тушу лося.
На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. На дороге сотрудники полиции обнаружили автомашину с сигналом аварийной остановки. Пройдя недалеко в лес, полицейские застали злоумышленников на месте преступления. Здесь же было обнаружено мясо, сложенное в мешки и шкура лося. С места происшествия полицейские изъяли пневматический пистолет, карабин и 7 патронов, принадлежащие одному из мужчин.
В ходе разбирательства владелец оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, пояснил сотрудникам полиции, что накануне поздно вечером, проезжая по дороге в сторону Висимо — Уткинска, он заметил бегущего через дорогу взрослого лося. Будучи охотником со стажем, мужчина не удержался и взялся за ружье. Выстрел оказался удачным, мужчина понял это, увидев, что лось повалился на снег недалеко от дороги. Недолго думая, охотник съездил за знакомыми, которые согласились помочь расчленить тушу животного на куски.
Как пояснила дознаватель отдела дознания МУ МВД России «Нижнетагильское» лейтенант полиции Александра Сащенко, мужчина не имел специальной лицензии. Уничтожив лося, он своими незаконными действиями причинил материальный ущерб Департаменту по охране животного мира в размере 120 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК Российской Федерации (Незаконная охота с причинением крупного ущерба). Законодательство в данном случае предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до 6 месяцев.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»