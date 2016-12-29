Новая световая установка сообщит тагильчанам об открытии главной ёлки
Праздник в честь открытия главного новогоднего городка Нижнего Тагила состоится сегодня в 17 часов. Концертную программу для тагильчан на Театральной площади покажут коллективы ДК «Юбилейный». С наступающим поздравит всех пришедших на площадь мэр Сергей Носов. В честь открытия ёлки планируется небольшой салют. А ещё новинкой пополнилась система иллюминации Театральной площади. На крыше мэрии появилась световая установка, которая будет работать по вечерам все праздничные дни, говорит начальник управления культуры городской администрации Светлана Юрчишина.
7 января тагильчане смогут отметить Рождество также на Театральной площади. С 16 до 19 часов развлекать их будут артисты досугового центра «Урал» и детские коллективы. 13 января со старым Новым годом поздравлять будут ансамбли Дворца молодёжи. Концерт начнётся в 17 часов.
© vsenovostint.ru
веселится и ликует весь народ!!!!!! 😀