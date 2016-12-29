В этот день 45 лет назад принят в эксплуатацию комплекс зданий Нижнетагильского пивобезалкогольного завода Новость | 29.12.2016 | Новости | Комментариев нет Акт приемки в эксплуатацию Государственной приемочной комиссии от 29 декабря 1971 года. (НТГИА. Ф.229. Оп.1. Д.1805. Л.2) В настоящее время – общество с ограниченной ответственностью «Тагильское пиво». © ntgia.ru Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Комментарий:*Имя:* Email:* Адрес сайта: