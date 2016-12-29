В полиции Нижнего Тагила обсудили вопросы оказания государственных услуг
Накануне в Межмуниципальном управления МВД России «Нижнетагильское» прошла очередная рабочая встреча начальника полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова с руководителями Нижнетагильского гарнизона полиции по вопросам доступности предоставления государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел.
Открывая встречу, полковник Абдулкадыров напомнил руководителям территориальных отделов полиции о необходимости осознания важности вопроса оказания госуслуг и потребовал в кротчайшие сроки доработать некоторые вопросы, касающиеся приведения всех помещений, где оказываются государственные услуги, в соответствующее состояние и еще раз проверить наличие на информационных стендах всей необходимой информации для граждан.
Начальник отдела связи и защиты информации подполковник внутренней службы Александр Божко отметил, что в МУ МВД России «Нижнетагильское» проведению мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг уделяется особое внимание. Техническая составляющая в этом направлении со временем будет только улучшаться.
Практически во всех подразделениях полиции развернуты центры обслуживания граждан, оснащенные доступом в сеть Интернет, с помощью которых сотрудник полиции в непрерывном режиме поможет любому гражданину зарегистрироваться на портале государственных услуг, а каждый гражданин может оставить свой отзыв на электронной площадке «Ваш контроль». В дальнейшем, по отзывам граждан формируется общая картина по качеству предоставления государственных услуг сотрудниками полиции.
В местах оказания государственных услуг органов внутренних дел размещены информационные электронные экраны, где транслируются видеоролики, разъясняющие гражданам порядок предоставления государственных услуг, включая разъяснения о получении услуг в электронном виде.
Постоянно ведется работа по повышению комфортности мест ожидания граждан по получению государственных услуг, а так же по приему маломобильных граждан.
«В ближайшее время в рамках оказания госуслуги по добровольной дактилоскопической регистрации граждан планируется установить бескрасковые электронные сканеры отпечатков пальцев», — добавил подполковник Божко.
Начальник отдела по вопросам миграции подполковник Оксана Першина довела до всех руководителей информацию о том, что уже с начала 2017 года граждане, обратившиеся за получением госуслуг в электронном виде, получат значительные материальные преимущества. Например, госпошлина при оформлении паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность составит 1050 рублей вместо полутора тысяч.
Уже сейчас активные пользователи интернета говорят, что хорошо знакомы с получением услуг в электронном виде и неизменно отмечают, что это значительно упрощает обращение в различные структуры и очень удобно в плане экономии времени.
С начала года подразделениями МУ МВД России «Нижнетагильское» всего оказано более 100 тысяч государственных услуг.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»