Путин запретил служащим владеть зарубежными активами
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий владеть иностранными активами депутатам, чиновникам и сотрудникам силовых ведомств, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон уточняет термин «иностранные финансовые инструменты» (ИФИ), расширяющий запрет.
Документ был разработан для реализации национального плана противодействия коррупции и касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом.
Закон запрещает лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ и участвующим в принятии таких решений, открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.
«Под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами», — уточняется в законе.
Иностранными финансовыми инструментами признаются прежде всего ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты расположенных или зарегистрированных за рубежом организаций и физических лиц, а также иностранных структур без образования юридического лица, которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги.
Иностранными финансовыми инструментами также будут считаться доли участия, паи в капиталах расположенных или зарегистрированных за рубежом организаций, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица. В эту категорию попадают производные финансовые инструменты, определенные частью 29 статьи 2 закона «О рынке ценных бумаг», если хотя бы одной из их сторон является иностранное лицо.
Иностранным финансовым инструментом становится также доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с иностранным законодательством, если его учредителем или бенефициаром выступает человек, по долгу службы готовящий или принимающий решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности России.
Кроме того, к иностранным финансовым документам будут относиться договоры займа, где хотя бы одной из сторон является иностранное лицо и кредитные договоры с расположенными вне России иностранными кредитными организациями.
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