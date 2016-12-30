Полиция разыскивает несовершеннолетнего

| 30.12.2016 | Новости | 1 комментарий

Отделом полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивается 11-летний Артур Ерохин, учащийся школы 87, который 26 декабря около 15 часов ушел из дома  по адресу: проспект Дзержинского, 50 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних систематические самовольные уходы. Может гулять во всех районах города и даже выехать за его пределы на попутном транспорте.

Две недели назад сотрудники полиции разыскали его по сообщению граждан в подъезде дома в микрорайоне Гальяно-Горбуновский массив, где он устроился на ночевку.

Приметы:рост 150 см, лицо овальное, волосы темные, короткие, глаза карие.

Одет: болоньевая куртка-пуховик серо-коричневого цвета с меховой опушкой на капюшоне, брюки черные,  черная шапка. На ногах войлочные сапоги на резиновой черной подошве. При себе у ребенка черный школьный рюкзак  Nike.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все комплексные силы полиции. Сотрудники полиции просят граждан незамедлительно сообщать о потерявшемся мальчике в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435)97-68-02, 97-68-85 или на линию 02.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    Этот пацан каждый месяц походу убегает

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *