В Нижнем Тагиле выступили 15 участниц отборочного этапа всероссийского конкурса творчества осужденных «Калина Красная»
Не успели отгреметь фанфары финального гала-концерта 13 Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина красная» в ЦК «Урал» г. Екатеринбурга, в ИК-6 готовы к следующему конкурсу.
Заявку на участие подали 15 конкурсанток.
В канун Нового года в клубе состоялся праздник песни. Ведущей конкурса выступила двукратный лауреат Всероссийского конкурса песен среди осуждённых «Калина Красная» Александра Попырина. В состав жюри входили начальник отдела по воспитательной работе с осужденными, подполковник внутренней службы Светлана Карасева, начальники отрядов. Все участницы конкурса серьезно подошли к подготовке вокальных номеров и концертных костюмов. Репертуар поразил разнообразием, нежные и трогательные, веселые, современные и русские народные. Полтора часа пролетели незаметно как для зрителя, так и для участниц конкурса и жюри. Итоги подведены, Светлана Карасева объявила победителей: «приз зрительских симпатий» получила Лекарева Оксана. В номинации «за самое оригинальное исполнение» лучшей стала Паладий Юлия, специальный приз был вручён единственному дуэту Мирошнеченко Евгении и Дрягиной Виктории. Победителем конкурса стала Петрова Кристина, которая порадовала интересным образом и хорошим вокалом. Желаем ей удачи в следующем туре.
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