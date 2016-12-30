295 спектаклей, более 92 тысяч зрителей — в драматическом театре подводят итоги года
В Нижнетагильском драматическом театре продолжается пик зрительского внимания. За минувший год тагильские актеры и гастролирующие коллективы сыграли 295 спектаклей, которые посмотрело более 92 тысяч театралов. А в декабре заполняемость зала достигла небывалого показателя — 99%.
Такой интерес вызвала «Волшебная лампа Аладдина» в постановке художественного руководителя театра заслуженного артиста РФ И.Булыгина. За первую неделю новогодней кампании ее уже посмотрело более 7 тысяч любителей сказок, а до конца зимних каникул их количество удвоится. Всего за «детский сезон» актеры сыграют «Волшебную лампу» 45 раз.
И.Булыгин, режиссер спектакля: «История про Аладдина — одна из моих самых любимых среди всех сказок «Тысячи и одной ночи». Она колоритная, романтичная, увлекательная и даже авантюрная. В ней есть волшебство, настоящая любовь, победа над злом и те ценности, которые мне близки с детства».
Удивительную атмосферу спектакля создают декорации, придуманные народным художником РФ, лауреатом Государственной премии РФ М.Рыбасовой, костюмы главного художника театра В.Козак, музыка В.Шосмана и хореография (какая же восточная сказка без восточных танцев) А.Дурницына. В Аладдина, его друзей и недругов перевоплощаются Д.Зинеев, Т.Краева, Ю.Сысоев, В.Каратаев, М.Булыгина и многие другие актеры.
На вопрос о том, кто играет роли главных новогодних волшебников, в театре отвечают уклончиво. О.Черепова, руководитель отдела развития театра: «Как обычно в театр приезжают самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка, чуть-чуть похожие на наших актеров Д.Самсонова и Е.Сысоеву. Вместе с ними в новогодней интермедии участвуют герои наших спектаклей – Дюймовочка, Баба Яга, Домовой, царевна Забава (их роли исполняют актеры Е.Борисенкова, Е.Макарова, Т.Исаева и В.Мещангин). В ролях сказочного театрального народа – от Емели до Карлсона – дебютируют первокурсники актерского отделения Нижнетагильского колледжа искусств».
В праздничные дни зрители имеют возможность приобрести билеты на январские, а чуть позже — и на февральские спектакли. В афишах первых месяцев года особенно интересны публике юбилейный творческий вечер народной артистки РФ Изы Высоцкой «Я не жалею ни о чем», возвращение на сцену после нескольских лет отсутствия спектакля «Идioтъ», а также премьеры минувшего года «Женитьб@.com», «Деревья умирают стоя», «Тартюф».
Ближайшим важным для театра событием станет премьера совместного тагильско-московского проекта «Мы, нижеподписавшиеся» в Екатеринбурге, которая состоится 17 января на сцене ТЮЗа.
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