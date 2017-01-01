Сотрудники полиции благодаря неравнодушной свидетельнице по «горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже
Полицейские благодаря неравнодушной жительнице села Петрокаменское «горячим следам» задержали ранее судимого за кражи неработающего 37 – летнего жителя села Петрокаменское, подозреваемого в совершении грабежа у 82 – летнего пенсионера.
31 декабря около 20 часов в дежурную часть отдела полиции позвонила продавец магазина, которая стала свидетелем преступления. Женщина рассказала, что посмотрев в окно, она увидела, как у престарелого мужчины незнакомец, подойдя сзади, выдернул сумку с продуктами и скрылся. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно – оперативная группа. Полицейские установили приметы преступника, по которым появились некоторые наработки о подозреваемом лице.
В ходе работы по раскрытию данного преступления, участковый уполномоченный, в ходе обхода жилого сектора, спустя три часа от совершения преступления, задержал нетрезвого подозреваемого местного жителя. В отделении полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» он был опознан потерпевшим. В последствии, подозреваемый дал признательные показания в совершенном грабеже. Часть продуктов была изъята, часть он уже употребил в пищу. По признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации возбуждено уголовное дело (открытое хищение чужого имущества). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 – х лет лишения свободы.
Кроме того, сотрудники патрульно-постовой службы полиции вернули домой разыскиваемого 11-летнего учащегося школы № 87 Артура Ерохина, который 26 декабря около 15 часов ушел из дома в Дзержинском районе. Он сам подошел к сотрудникам полиции, которые у елки на Театральной площади несли службу по охране общественного порядка. Представившись не своим именем, мальчик сказал, что потерялся. Стражи порядка доставили «потеряшку» в отдел полиции № 16, где настоящая личность несовершеннолетнего была установлена. Ранее подросток неоднократно уходил и состоит на учете в полиции. Мальчик на здоровье не жалуется.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»