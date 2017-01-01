Минобороны опубликовало календарь на 2017 год

| 01.01.2017 | Новости | 1 комментарий

Каждый месяц будущего – 2017 – года дизайнеры Министерства обороны снабдили графическим изображением новейших российских вооружений.

Так, например, январь Минобороны предлагает встречать «под знаком» новейшего российского истребителя пятого поколения ПАК ФА.

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На странице «февраль» дизайнеры поместили другую новейшую российскую разработку, проходящую в данный момент испытания, – танк Т-14 на платформе «Армата».

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Апрель предлагается встретить с изображением пусковой установки зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф», полки которой стоят на страже воздушного пространства страны.

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Май символизирует ракетный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей».

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Весь июль нас будет радовать фрегат проекта 11356 – головной корабль серии «Адмирал Григорович», несущий на борту грозное оружие – крылатые ракеты «Калибр».

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Сентябрь у разработчиков календаря ассоциируется с сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносецем Ту-160.

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Октябрь будет напоминать нам о мощи российской группировки РВСН, на странице этого месяца расположилось изображение пусковой установки российской межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования – «Ярс».

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Декабрь нам предлагают встретить в компании с 152-мм самоходной гаубицей 2С19 «Мста-С».

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Март, июнь, август, ноябрь посвящены новому облику российских военнослужащих в экипировке различных родов войск.

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Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    классный, его бы распечатать в цвете и на стену

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