Минобороны опубликовало календарь на 2017 год
Каждый месяц будущего – 2017 – года дизайнеры Министерства обороны снабдили графическим изображением новейших российских вооружений.
Так, например, январь Минобороны предлагает встречать «под знаком» новейшего российского истребителя пятого поколения ПАК ФА.
На странице «февраль» дизайнеры поместили другую новейшую российскую разработку, проходящую в данный момент испытания, – танк Т-14 на платформе «Армата».
Апрель предлагается встретить с изображением пусковой установки зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф», полки которой стоят на страже воздушного пространства страны.
Май символизирует ракетный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей».
Весь июль нас будет радовать фрегат проекта 11356 – головной корабль серии «Адмирал Григорович», несущий на борту грозное оружие – крылатые ракеты «Калибр».
Сентябрь у разработчиков календаря ассоциируется с сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносецем Ту-160.
Октябрь будет напоминать нам о мощи российской группировки РВСН, на странице этого месяца расположилось изображение пусковой установки российской межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования – «Ярс».
Декабрь нам предлагают встретить в компании с 152-мм самоходной гаубицей 2С19 «Мста-С».
Март, июнь, август, ноябрь посвящены новому облику российских военнослужащих в экипировке различных родов войск.
классный, его бы распечатать в цвете и на стену