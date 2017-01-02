Благодаря системе «Безопасный город» полиция задержала молодых людей подозреваемых в краже
На территории Гальяно-Горбуновского массива в ночь с девятого на десятое декабря с выставочного автомобиля, который стоял у ресторана быстрого питания у торгово-развлекательного центра, злоумышленники сняли с колес и похитили четыре декоративных ретро колпака. Общий ущерб составил 7000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК Российской Федерации (кража).
Работая по раскрытию данного преступления, сотрудники уголовного розыска изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения как торгово — развлекательного центра, так и городского интернет – провайдера. На камерах было видно, что около 23 часов трое неизвестных на сером автомобиле ВАЗ-2112 подъехали к выставочному автомобилю, совершили кражу и спешно скрылись в сторону Октябрьского проспекта. Там полицейским большую помощь оказала система аппаратно-программного комплекса системы «Безопасный город», по камерам которой стражи порядка установили государственные регистрационные номера автомобиля, на котором скрыли подозреваемые. Собственник автомобиля был установлен – это был житель города Верхняя Салда. ГИБДД Верхней Салды задержали данный автомобиль при проверке документов и созвонились с коллегами Нижнего Тагила. Выехавшие сотрудники уголовного розыска 1 января задержали и доставили молодого человека в отдел полиции № 20 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» для дачи объяснений.
В отделе полиции не работающий, ранее не судимый 19 – летний молодой человек дал признательные показания в совершенной краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Злоумышленник рассказал полицейским и о своих сообщниках. К моменту задержания, декоративные колпаки они успели сбыть. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий на возврат похищенного имущества законным владельцам.
Расследование уголовного дела продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»