Нижнетагильские полицейские задержали виновницу поножовщины
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 16 оперативно установили и задержали в поселке Серебрянка жительницу Нижнего Тагила, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему родственнику.
2 января около 01.00 в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение из приемного покоя травматологического отделения о том, что к ним из квартиры, расположенной по Черноисточинскому шоссе, доставлен 35-летний пациент с диагнозом: резаная рана шеи с повреждением мышц и сосудов шеи, шок второй степени.
Незамедлительно на место происшествия выехала следственно – оперативная группа совместно с группой немедленного реагирования. Поговорить с потерпевшим полицейским не удалось – он был не контактен. Стражи порядка установили, что в квартиру к супружеской пары в гости пришла родственница — сестра жены. В ходе застолья и совместного распития спиртных напитков, у хозяина квартиры возник конфликт с гостьей. Она схватила со стола кухонный нож, нанесла серьезную травму своему родственнику и скрылась.
В ходе проведения оперативно — розыскных мероприятий, полицейским удалось установить местонахождение подозреваемой женщины. Полицейские выехали в поселок Серебрянка, где ее и задержали.
39 – летняя подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью своему родственнику ранее не судима, официально не работает, проживает в Выйской части города. Она дала признательные показания в совершенном преступлении и во всем раскаивается. По признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 111 УК Российской Федерации следственным отелом № 1 возбуждено уголовное дело.
В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. За содеянное законодатель предусмотрел ответственность вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
Нормально люди НГ отмечают