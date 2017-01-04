Первый в 2017 году звездный дождь увидели жители Свердловской области

| 04.01.2017 | Новости | Комментариев нет
Метеорный поток Квадрантиды был виден в разных частях региона
Метеорный поток Квадрантиды был виден в разных частях региона

Метеорный поток Квадрантиды увидели вчера вечером жители Свердловской области.

Пик звездного дождя пришелся на 19.00. Радиант был расположен низко над горизонтом, звездопад был небольшой силы. В час пролетало не больше ста метеоров. Отчетливо их можно было видеть там, где на небе было мало облаков.

Последний раз звездный дождь уральцы наблюдали буквально полмесяца назад – 14 декабря 2016 года. Из-за полной Луны увидеть можно было только самые яркие падающие метеоры.

Вообще же звездопад довольно распространенное явление на Среднем Урале. В этом году будет еще несколько метеорных потоков.

© АиФ-Урал

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