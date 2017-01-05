Дети получили подарки из рук «Полицейского Деда Мороза»
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 побывали в «подшефных» семьях поселка Горноуральский.
В группу риска детишки из этих, в основном многодетных, семей попали по разным причинам: у кого-то родители злоупотребляют спиртными напитками, не уделяя должного внимания воспитанию детей, одна из мам поставлена на учет за жестокое обращение со своей трехлетней дочерью. У кого-то нет гражданства и документов, поэтому взрослые не могут устроиться на работу, а их детей, достигших четырнадцати лет, инспекторы буквально за руку водили по инстанциям, помогая оформить паспорта по достижению четырнадцатилетнего возраста
Поздравлять ребят с Новым годом и вручить подарки Дед Мороз, которого очень убедительно сыграла специалист территориальной администрации Лидия Алексеева, отправился в большой компании: роль Снегурочки исполнила капитан полиции Наталья Первушина, их сопровождали инспектор ОДН ОП № 21 капитан полиции Светлана Еремина, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пригородного района Татьяна Фалалеева, представители Общественного совета при МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Алексей Голышкин и Елена Бессонова.
Приходу Деда Мороза и подаркам все ребятишки были очень рады, а взрослым полицейские еще раз напомнили об их родительских обязанностях и ответственности по воспитанию детей.
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»