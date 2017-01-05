В полиции Нижнего Тагила «по горячим следам» раскрыли кражу из питейного заведения
По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний уроженец Пермского края, работающий в строительной компании.
Сообщение о краже кошелька, в котором помимо небольшой суммы лежало обручальное кольцо и банковские карты, сообщил накануне в полицию 22-летний житель микрорайона Гальяно — Горбуновский массив.
По словам заявителя, в ночное время он выпивал в питейном заведении по улице Красноармейской, 42. События ночи помнит смутно, так как уснул прямо за столиком. Когда же проснулся, обнаружил, что из куртки пропал кошелек.
Позже в полицию позвонил администратор ночного заведения, сообщив, что неизвестный молодой человек принес кошелек. Накануне этот мужчина был в заведении, но персоналу он не знаком. На всякий случай работники торговой точки сфотографировали посетителя. Также поступила информация от потерпевшего, что ему пришло sms – сообщение о попытке воспользоваться банковской картой в продуктовом магазине по проспекту Ленина, как раз напротив распивочной.
Полицейские побывали в магазине и выяснили у продавца информацию о покупателе. Женщина, как оказалось, хорошо запомнила нетрезвого словоохотливого посетителя, который, по ее словам демонстрировал ей кошелек и что-то несвязно говорил о том, что его уже, наверно, разыскивают. Женщина без труда опознала мужчину по фотографии и даже назвала имя и фамилию, которыми он ей представлялся.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 16 установили, что молодой человек с такими данными проживает в съемной квартире по улице Чернышевского, где его и задержали.
Полицейские выяснили, что мужчина был осужден по статье 117 УК Российской Федерации (Истязание) у себя по месту жительства в Пермском крае и приговорен к исправительным работам. До конца наказание не отбыл и выехал в неизвестном направлении.
Задержанный мужчина признался сотрудникам полиции, что увидел кошелек на столе около спящего посетителя и не удержался, чтобы не прихватить находку. Обнаруженное в кошельке золотое кольцо сдал в ломбард, потратив вырученные деньги на продукты и спиртное. Понимая, что попадет в поле зрения полиции, решил вернуть кошелек, как будто найденный.
В настоящее время следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации (Кража), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Сотрудники полиции принимают меры для возвращения похищенного имущества.
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»