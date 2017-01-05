В Тагильской колонии из снега соорудили Спасскую башню»
Вот и наступил Новый 2017 год! В ЛИУ-51 заметно активизировалось движение осужденных в изолированных участках и у Храма, куда собирался снег в деревянные короба. Ваять снежные фигуры стали лучшие резчики учреждения. Многие из осужденных участвовали в конкурсе изготовления снежных фигур не в первый раз. В предвкушении и ожидании — Нового года и Рождества, установили и украсили ёлку – это один из самых приятных моментов праздника. Рядом с ёлкой установили фигуру Деда Мороза и Снегурочки, а между ними появился новогодний домик с часами, с символом 2017 года огненным петухом. Другие ярко-красочные снежные композиции расположились у главного входа в областную туберкулёзную больницу – это медицинский символ змея с чашей, а также кролик, в лапах которого красный крест и гномик с мешком подарков. А по соседству в изолированном участке 2 туберкулёзного отделения появились в яркой окраске Петух со Снегурочкой. Осужденные 4 отряда слепили снежную фигуру Деда Мороза в человеческий рост, а позади объемные буквы «С Новым годом» и цифры наступившего года. А вот санитары больницы смогли построить Спасскую башню Московского Кремля. По итогам конкурса определили три лучших работы, победители награждены грамотами и новогодними подарками.
NTGS.RU