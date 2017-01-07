Сорокоградусные морозы надолго вернулись в Свердловскую область
На севере области столбик термометра минувшей ночью показывал 35-40 градусов
Аномальные морозы снова пришли в Свердловскую область, сообщили 5 января в Уралгидромете.
Уже минувшей ночью столбик термометра в некоторых районах на севере Свердловской области показывал 35-40 градусов ниже ноля. В ближайшие дни холодная погода на территории Свердловской области сохранится.
Сотрудники МЧС предупреждают уральцев, что низкие температуры могут привести к сбоям в работе коммунальных служб, на транспорте и энергохозяйстве. Сотрудники ГИБДД просят жителей Среднего Урала воздержаться от дальних поездок.
Еще несколько дней назад синоптики предупреждали уральцев о снежных бурях и морозной погоде.
В декабре прошлого года столбик термометра уже опускался на территории Свердловской области ниже тридцати градусов. Несколько десятков уральцев получили обморожения.
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надоело уже
когда ЛЕТО???
скоро