За кражу туалетной воды полицейские задержали двух подозреваемых

| 07.01.2017 | Новости | Комментариев нет

18-летние молодые люди в прошлом воспитанники детского дома до недавнего времени состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за самовольные уходы. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время оба проживают в микрорайоне Красный Камень.

Накануне приятели заглянули в парфюмерный магазин по улице Пархоменко, как оказалось, не с благими намерениями. Один незаметно взял с витрины дорогостоящую туалетную воду, распечатал упаковку и передал знакомому флакончик.

После ухода напарника молодой человек, рассчитывая снять с себя подозрения, обратил внимание продавца на отсутствие товара. Работник магазина тут же вызвала сотрудников полиции, чтобы разобраться в ситуации.

Прибывшим полицейским личность молодого человека оказалась хорошо известна, как и его криминальные наклонности. Парню ничего не оставалось, как связаться с приятелем и вернуть похищенную туалетную воду.

Неудавшийся спектакль получит продолжение в суде, где будет рассматриваться уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц, возбужденное следователями отдела полиции № 18. Пока оба отпущены под подписку о невыезде.

NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

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