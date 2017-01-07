За кражу туалетной воды полицейские задержали двух подозреваемых
18-летние молодые люди в прошлом воспитанники детского дома до недавнего времени состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за самовольные уходы. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время оба проживают в микрорайоне Красный Камень.
Накануне приятели заглянули в парфюмерный магазин по улице Пархоменко, как оказалось, не с благими намерениями. Один незаметно взял с витрины дорогостоящую туалетную воду, распечатал упаковку и передал знакомому флакончик.
После ухода напарника молодой человек, рассчитывая снять с себя подозрения, обратил внимание продавца на отсутствие товара. Работник магазина тут же вызвала сотрудников полиции, чтобы разобраться в ситуации.
Прибывшим полицейским личность молодого человека оказалась хорошо известна, как и его криминальные наклонности. Парню ничего не оставалось, как связаться с приятелем и вернуть похищенную туалетную воду.
Неудавшийся спектакль получит продолжение в суде, где будет рассматриваться уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц, возбужденное следователями отдела полиции № 18. Пока оба отпущены под подписку о невыезде.
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»