Уралочка провела первый матч года!
«Уралочка-НТМК» провела первый матч в 2017 году. Подопечные Николая Карполя на своей площадке в рамках Суперлиги принимали московское «Динамо» – действующего чемпиона России. Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 3:0
В первом круге, напомним, команды играли в Москве, и «Уралочка» сумела на равных бороться с лучшей командой страны, уступив лишь на тай-брейке.
В отчетной игре первый розыгрыш остался за «Динамо», да и до первого технического перерыва гостьи добрались раньше – 8:5 в пользу бело-голубых. Ко второй обязательной паузе преимущество московской команды только нарастало – 16:7. Не изменилась картина и после неё – 17:7… 20:7. В итоге 25:9 – первая партия за «Динамо».
Во втором игровом отрезке болельщики увидели совсем другую «Уралочку». Острая игра в атаке и надежные действия в обороне позволили биться с лидерами сезона на равных. К финишу сета команды подошли при счёте 20:17 в пользу «Динамо». Затем хозяйки площадки и вовсе сократили разрыв до одного очка — 23:22. Но более опытные игроки столичного клуба всё-таки завершили партию в свою пользу – 25:22.
В третьей партии чуда не случилось. «Динамо» вновь сходу завладело преимуществом – 8:4 к первому перерыву, и спокойно удерживало безопасный для себя отрыв – 13:8, 16:9. Более того, этот перевес в дальнейшем нарастал – 19:9, 24:14.
В итоге 25:14 – победа московского «Динамо» в третьем сете и 3:0 — в матче.
Послематчевые интервью тренеров:
Юрий Панченко, главный тренер Динамо:
— Не знаю, что случилось с соперником. Но наши девчонки все установки выполнили, и я их поздравляю с уверенной победой. Впереди — матч против «Волеро» в Лиге Чемпионов. Будем готовиться.
Михаил Карполь, старший тренер Уралочка-НТМК:
— Стыдно перед болельщиками за такой матч. Это худшая игра. Плохо настроились. Будем усердно готовиться, ведь впереди Лига Чемпионов.
Следующий матч «Уралочка» сыграет 10 января в рамках Лиги Чемпионов. Для свердловских волейболисток это будет первая домашняя игра групповой стадии турнира. Команда Николая Карполя принимает на площадке ДИВСа лучший клуб Германии последних трёх лет – «Дрезднер» из Дрездена. Начало встречи в 19:00 по уральскому времени.
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