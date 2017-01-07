Свердловские полицейские возбудили два уголовных дела за ложные сообщения о минировании
6 января около 6 утра в полицию позвонили из единой диспетчерской службы города и рассказали о поступившем анонимном звонке криминального содержания от пьяного гражданина, угрожавшего безопасности жителей.
Незамедлительно по указанию начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» были организованы все необходимые мероприятия, направленные на установление личности звонившего.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ установили подозреваемого. «Шутник» проживал в центральной части города по улице Красноармейской. У задержанного 33-летнего мужчины сыщики изъяли его сотовый телефон в качестве вещественного доказательства.
Доставленный в отдел полиции № 16 тагильчанин не смог внятно объяснить причину своего поступка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и хулиганство. Постоянного места работы не имеет.
Еще один аналогичный случай был зарегистрирован в Екатеринбурге в тот же день. В 05.13 по линии «02» нетрезвый неизвестный сообщил о минировании подъезда жилого дома, не назвав при этом улицу. Оперативники уголовного розыска сработали профессионально и по горячим следам вычислили злоумышленника. Им оказался нигде не работающий местный житель 1989 года рождения с улицы Ильича, ранее 4 раза привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статей 166 УК Российской Федерации – угон.
Свою вину подозреваемый признал и пояснил, что на подобный шаг его толкнули проблемы в личной жизни, а именно ссоры с супругой и злоупотребление спиртным.
Как сообщил официальный представитель ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила органы внутренних дел возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
NTGS.RU по информации ГУ МВД России по Свердловской области