Тагильские мастера получили призы фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге
В течение первой недели нового 2017 года, со 2 по 7 января, в Екатеринбурге на площадке возле Храма-на-Крови скульпторы из разных регионов страны возводили ледовые шедевры в рамках XI рождественского фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». В день Рождества Христова, 7 января, жюри под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла выбрало победителей.
Как сообщили в Екатеринбургской епархии, в 2017 году в фестивале принимали участие 18 команд из Екатеринбурга, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Иркутска, Архангельска и Салехарда. Каждая из команд выбрала свою тему из трех предложенных («Рождество Христово», «Уроки истории: 1917 — 2017 гг.» и «180 лет со дня смерти А.С.Пушкина») и в рамках ее работала над своей ледовой скульптурой.
В состав жюри, вошли известные художники и скульпторы Екатеринбурга — скульптор Константин Грюнберг, скульптор Константин Грюнберг, художник, иконописец Татьяна Водичева, художник Василий Анциферов, иконописец Николай Шушалыков.
По итогам конкурса первое место заняла команда художников Михаила Белова (Екатеринбург) и Сергея Поташев (Архангельск) с работой «Озяряющий путь». Приз зрительских симпатий ушел иркутчанам Ивану Зуеву и Данилу Сафонову, который выполнили работу под названием «С Рождеством!».
Приз благотворителей получили Матвей и Мария Ваваевы, которые представляли Нижний Тагил, создавшие ледовую скульптуру «И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
Также владыка Кирилл наградил специальным призом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского две команды уральских художников — Эдуарда Пономаренко и Николая Василенко (оба из Нижнего Тагила) за работу «Явление иконы Божией Матери «Державная» и екатеринбуржцев Сергея и Александра Зубковых за «Рождение шедевра».
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в этом году не победили, а было как-то 2 года подряд вроде побеждали