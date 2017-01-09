ПФР: выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам начнутся с 13 января
09.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Единовременная выплата российским пенсионерам в 5000 рублей начнётся с 13 января 2017 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Пенсионный Фонд России (ПФР).
«Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», — заявили в пресс-службе ПФР.
В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей.
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